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Spor

Galatasaray oynayacağı hazırlık maçlarını açıkladı

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Galatasaray, Antalya kampında Adana Demirspor ve Toulouse ile hazırlık maçı yapacak.

28 Kasım 2022 Pazartesi 20:24 - Güncelleme:
Galatasaray oynayacağı hazırlık maçlarını açıkladı
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Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da kamp yapacak Galatasaray, buradaki hazırlık maçı programını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, 10 Aralık'ta Adana Demirspor, 16 Aralık'ta ise Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray Futbol Takımı, 8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak.

Kampta gerçekleştirilecek maç programı aşağıdaki gibidir:

10 Aralık saat 20.00 - Adana Demirspor - Mardan Stadı

16 Aralık saat 17.00 - Toulouse - Mardan Stadı"

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