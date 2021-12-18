18 Aralık 2021 Cumartesi 21:56 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 21:56

Süper Lig'in 17. haftasında evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Necati Ateş, maçın ardından yaptığı açıklamada hakeme tepki gösterdi. Hakem Zorbay Küçük'ün ve 4. hakemin sarı-kırmızılı oyunculara 'Go lan' dediğini söyleyen Ateş, "Galatasaray futbolcusu itiraz eder, yanlış bir şey söyler, kart gösterirsin. Sen "lan" diyemezsin. Bu ifadeyi kullanamazsın." şeklinde konuştu.

İşte Necati Ateş'in açıklamaları:

"BERABERLİK BİZİ HİÇ MEMNUN ETMEZ"



"Skoru artıracak diğer golü bulamadığımız için, beraberliğe üzüldük. Kazanabilecek golleri bulduğumuz zaman, atmamız lazım. Pozisyon yakaladık da. İkinci yarı oyunu sürklase ettik ama atamadık. Üzüntülüyüz. Beraberlik bizi hiç memnun etmez."

"SEN 'LAN' DİYEMEZSİN"

"Hem 4. hakem hem de Zorbay, hakem demeyeceğim Zorbay diyeceğim... "Go lan" demiş. Galatasaray futbolcusu itiraz eder, yanlış bir şey söyler, kart gösterirsin. Sen "lan" diyemezsin. Bu ifadeyi kullanamazsın."

"ARKASINDA NASIL BİR GÜÇ VARSA..."



"Demek ki arkasında nasıl bir güç varsa, bu kadar rahat konuşabiliyor. Bir gün sarı kartı da gösteririz diyor. Oyuncu, bir pozisyondan çıkmıştır, nabzı 220'ye çıkmıştır, bu kelimeleri kullanabilir. Hepimiz yaptık. Oyuncuma neden böyle bir şey söyledin dediğimde senin oyuncun yalancı dedi. Sen, Galatasaray oyuncusuna yalancı diyemezsin."

"HAK ETTİYSE GÖSTER OYUNCUMA KIRMIZIYI"



"Bir sonrakine kırmızı kart göstereceğim diyor. Hak ettiyse göster oyuncuma kırmızıyı. Bir sonrakine kırmızıyı da gösteririm, bilmem ne yaparım... Sürekli tahrik. Her maçtan sonra hakem konuşuyoruz."

