Galatasaray Ozan Kabak ile sözleşme uzatıyor

GALATASARAY’DA bu sezon sergilediği performansla tüm Avrupa’nın ilgisini çeken Ozan Kabak ile ilgili yönetim önemli bir karar verdi. 18 yaşındaki genç stoperle yeni sözleşme yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, karşılıklı alınan karar doğrultusunda acele etmeyecek. ‘Ben G.Saraylıyım ve bu formayı giymekten de onur, gurur duyuyorum’ diyen Ozan ile sezon sonunda yeni sözleşme için masaya oturulacak. G.Saray, Ozan’ı takibe alan Avrupa devlerinden teklif gelse dahi aceleci davranmayıp genç oyuncusunu hemen elden çıkarmayacağı belirtildi. Cim-Bom ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ozan bu sezon 13 resmi maçta forma giydi.

(Aksam)