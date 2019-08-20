Galatasaray, Ozornwafor'u Kayserispor'a kiraladı

TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray, genç futbolcuyu kiralık verip tecrübe kazanmasını sağlayacak. Sarı kırmızılılar, 20 yaşındaki futbolcuyu Enyimba'dan 300 bin euro bedelle kadrosuna katmış ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı

Yabancı kontenjanına yer açmak isteyen Galatasaray'da Kostas Mitroglou ve Mbaye Diagne'ye takım bulmak için de girişimler sürüyor.