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Spor

Galatasaray Ozornwafor'u kiraladı

Galatasaray, Nijeryalı stoperi Valentine Ozornwafor'u Belçika'nın Charleroi takımına kiraladığını açıkladı.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:34 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:46
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Galatasaray, Nijeryalı stoperi Valentine Ozornwafor'u Belçika takımı Charleroi'ya kiraladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için Sport Charleroi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."

Ozornwafor'un ayrılığı sonrası sarı-kırmızılı ekip, yeni transferi Victor Nelsson'un lisansını çıkartabilecek.

22 yaşındaki oyuncu 2019-2020 sezonunda da İspanya'nın Almeria takımına kiralanmıştı.

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