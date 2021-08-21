Galatasaray, Nijeryalı stoperi Valentine Ozornwafor'u Belçika takımı Charleroi'ya kiraladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için Sport Charleroi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."
Ozornwafor'un ayrılığı sonrası sarı-kırmızılı ekip, yeni transferi Victor Nelsson'un lisansını çıkartabilecek.
22 yaşındaki oyuncu 2019-2020 sezonunda da İspanya'nın Almeria takımına kiralanmıştı.