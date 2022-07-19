İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2022 Salı / 20 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5569
  • EURO
    17,9761
  • ALTIN
    965.358
  • BIST100
    2501.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Pardubice ile berabere kaldı
Spor

Galatasaray, Pardubice ile berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Pardubice ile 0-0 berabere kaldı.

AA19 Temmuz 2022 Salı 21:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Çekya'nın Pardubice ekibi ile 0-0 berabere kaldı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve Galatasaray'ın daha etkili bir görüntü sergilediği maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda as oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla sahada yer alan sarı-kırmızılı takımın, hücumda istediği pozisyonları bulamadığı müsabaka 0-0 berabere tamamlandı.

Galatasaray'da rahatsızlığı olan yeni transfer Abdülkerim Bardakçı ile Fernando Muslera, Sergio Oliveira, Patrick van Aanholt, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz ve Emirhan Kayar maçın kadrosunda yer almadı.

EMİN BAYRAM SAKATLANDI

Galatasaraylı futbolcu Emin Bayram, maçın hemen başında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Rakip takımdan Lupac'ın müdahalesiyle sağ bileğinden sakatlanarak oyundan alınan Emin Bayram'ın yerine 5. dakikada Metehan Baltacı oyuna dahil oldu.

STAT: Thermen

HAKEMLER: Alexander Harkam, Philipp Duschek, Can Çetin

GALATASARAY: Okan Kocuk, Elabdellaoui (Dk. 76 Ali Turap Bülbül), Emin Bayram (Dk. 5 Metehan Baltacı), Nelsson (Dk. 76 Aytaç Kara), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Ömer Bayram), Berkan Kutlu (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Cicaldau (Dk. 46 Hamza Yiğit Akman), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Yunus Akgün), Morutan (Dk. 46 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Gomis)

PARDUBİCE: Markovic (Dk. 46 Budinsky), Rosa (Dk. 46 Svoboda), Vlcek, Toml, Helesic, Janosek (Dk, 61 Chveja), Mares (Dk. 46 Tischler), Solil (Dk. 46 Vacek), Hlavity (Dk. 46 Jaba), Lupac (Dk. 46 Sychra), Cerny (Dk. 46 Huf)

SARI KART: Dk. 30 Cerny (Pardubice)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.