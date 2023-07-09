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Spor

Galatasaray, Paredes transferinde mesafe kat etti

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint Germain'den bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Leandro Paredes'e teklifte bulundu ve oyuncunun değerlendirmesini beklemeye başladı.

9 Temmuz 2023 Pazar 17:41 - Güncelleme:
Galatasaray, Paredes transferinde mesafe kat etti
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Mauro Icardi transferinde sona yaklaşan Galatasaray, Leandro Paredes için de önemli mesafe kat etti. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Paredes transferi için konuştu.

ICARDI BONSERVİSİYLE GELİYOR

Galatasaray, transferde adeta gaza bastı. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçına hazırlanan sarı-kırmızılılar, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi bu kez bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

PAZARLIKLARDA SONA GELDİ

Galatasaray, Icardi için Paris Saint-Germain ile yaptığı pazarlıklarda sona geldi. Sarı-kırmızılılar ayrıca Leandro Paredes transferi için de önemli mesafe kat etti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Orta saha transferi için Paredes'i ilk sıralara yazan ve bu doğrultuda PSG ile görüşen Galatasaray yönetimi, Arjantinli oyuncu için 5.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus teklif etti.

PAREDES'E SUNULAN ŞARTLAR

Galatasaray, bu teklifi sonrası PSG ile anlaşma aşamasına geldi. Sarı-kırmızılılar, Paredes'e ise 3+1 yıllık sözleşme ve senelik 2 milyon 750 bin euro maaş teklif etti.

KARARINI BİLDİRECEK

Paredes, menajeriyle Avrupa'dan aldığı diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra Galatasaray'a kararını bildirecek.

"KARARINI VERECEK"

Galatasaray'da transferin bir numaralı ismi Erden Timur, Paredes transferi için, "Paredes de alternatiflere bakıyor. O da ona göre bir karar verecek." sözlerini kullandı.

GEÇEN YILI JUVENTUS'TA GEÇİRDİ

Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Leandro Paredes, İtalyan temsilcisinde 35 maçta süre buldu ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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