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Spor

Galatasaray, Pendikspor ile ilk randevusunda

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılı ekip, lig tarihinde Pendikspor ile ilk karşılaşmasına çıkacak.

AA1 Aralık 2023 Cuma 11:18 - Güncelleme:
Galatasaray, Pendikspor ile ilk randevusunda
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'la karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor'a karşı da sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli file bekçisi, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 15. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

SON 3 LİG MAÇININ GOLCÜSÜ ZAHA

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı.

Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında birer gol attı. 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı.

Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ İLK RANDEVUSU

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.

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