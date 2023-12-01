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Spor

Galatasaray, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray bu maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüp ile Pendikspor yarın saat 19.00'da karşılaşacak.

AA1 Aralık 2023 Cuma 21:23 - Güncelleme:
Galatasaray, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Ligde lider Fenerbahçe'nin ardından averajla 2. sırada yer alan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray ile Siltaş Yapı Pendikspor, Pendik Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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