Galatasaray'da, Victor Osimhen için girişimler devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun bonservisini alma adına görüşmelerini sıklaştırdı.

RAKAM 20 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKTI

Osimhen'e ilk teklifini yıllık 12 milyon euro olarak yapan yönetim, ikinci teklifinde ise ücreti 16 milyon euroya çıkarmıştı. Ancak yıldız golcünün en az 20 milyon euro maaş beklentisi olduğunu öğrenen Galatasaray yönetimi, son teklifini bonuslarla birlikte bu sayıya kadar çıkardı. Bu teklifte, 16 milyon euroluk garanti ücretin yanı sıra bonuslar ve sponsorluk gelirleri de yer alıyor.

Al Hilal'in de Osimhen'e ilgisi bulunuyor. Oyuncuya yıllık 30 milyon euroya yakın bir teklif sunduğu öğrenilen Suudi ekibinin yeni teknik direktörü Simone Inzaghi'nin de oyuncuya yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında.

AVRUPA'DAN FAZLA İLGİ YOK

Avrupa kulüplerinden ise Nijeryalı golcü için yeterli ilgi bulunmuyor. Manchester United, sezonun son kısmında 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği yazılmıştı. İngiliz devinin, UEFA Avrupa Ligi finalinde kaybederek Şampiyonlar Ligi dışında kalması sonrasında maliyet nedeniyle bu düşünceyi askıya aldığı haberlere yansıdı. Napoli'nin, Osimhen'i İtalya'da bir kulübe satmaya sıcak bakmadığı için Juventus'un bu transferde şansının az olduğu da belirtiliyor.

Osimhen'in ise kısa zamanda Galatasaray ve Al Hilal teklifleri arasında bir seçim yapması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, Napoli kulübüne de 60 milyon euroya yakın bonservis teklif edeceği öğrenildi.