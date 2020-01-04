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Spor

Fenerbahçe Alan Carvalho'yu transfer ediyor

Geçen sezon devre arasında uzun bir süre Galatasaray’ın peşinden koştuğu Alan Carvalho’yu menajeri Fenerbahçe’ye önerdi. Çin kulübü Tianjin ile kiralık sözleşmesi 31 Ocak'ta bitecek olan Brezilyalı forvet en uçta ve her iki kanatta da görev yapabiliyor.

04.01.2020  12:34 - Güncelleme: 04.01.2020  12:34

Hem Vedat Muriç'i yedekleyecek hem de kanatlarda görev yapabilecek bir forvet arayan Fenerbahçe'nin gündemine çok flaş bir isim girdi... Sezonu Çin kulübü Tianjin'de geçiren Alan Carvalho menajeri tarafından Sarı- Lacivertliler'e teklif edildi. Brezilyalı yıldızın kiralık sözleşmesi 31 Ocak tarihinde sona erecek.

G.SARAY'A İMZA ATIYORDU

Bonservisi bir başka Çin kulübü Gouangzhou'da bulunan Alan geçtiğimiz sezon devre arasında çok uzun bir süre Galatasaray ile da görüşmüş, tam imza atacakken bu transfer sürpriz bir şekilde. yatmıştı. Fenerbahçe'nin Sambacı forvetin transferiyle ile ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu.

COMOLLI VE YANAL GÖRÜŞECEK

Menajerinden gelen Alan teklifi sonrası gözler Ersun Yanal ve Comolli'ye çevrildi. İkilinin bir araya gelerek Brezilyalı yıldızla ilgili karar vereceği öğrenildi.

GEÇEN SEZON 27 MAÇTA 12 GOLE KATKI YAPTI

Çin Ligi'nde geride bıraktığımız sezon Tianjin formasıyla 27 maçta görev yapan Alan Carvalho 12 gole katkıda bulundu. Brezilyalı forvet 9 gol atarken, 3 de asist yaptı.

30 yaşındaki Alan Carvalho yüksek tekniği, etkili şutları ve yaratıcı özellikleri ile ön plana çıkıyor.

(Fotomaç)

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