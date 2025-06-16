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Spor

Galatasaray peşindeydi! Lucimi için dev talip

Galatassaray'ın savunma hattı için transfer listesinde yer alan Jhon Lucumi'ye Roma'nın yanı sıra Premier Lig'den de talipler olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi16 Haziran 2025 Pazartesi 23:02 - Güncelleme:
Galatasaray peşindeydi! Lucimi için dev talip
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Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirmek adına gündemine aldığı isimlerden biri olan Jhon Lucumi için transfer yarışı kızışıyor.

Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre, AS Roma, Kolombiyalı savunma oyuncusunu stoper mevkisi için ciddi bir aday olarak değerlendiriyor ve oyuncunun kulübü Bologna ile temaslarını aktif şekilde sürdürüyor.

Habere göre, Lucumi'ye yalnızca Roma değil, İngiltere'den bazı Premier League kulüpleri de ilgi gösteriyor. Ancak bu kulüplerin, Bologna'nın tutumu ve oyuncu için talep edeceği bonservis bedelini netleştirmesini beklediği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bologna'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Lucimi, 1 gol attı ve 1 asist yaptı

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