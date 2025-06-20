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Spor

Galatasaray peşindeydi! Sacha Boey için karar verildi

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Sacha Boey için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekibin teklifte bulunduğu Fransız sağ bek için Bayern Münih kararını verdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Galatasaray peşindeydi! Sacha Boey için karar verildi
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Galatasaray'da yeniden gündeme gelen Sacha Boey transferi, çıkmaza girdi.

Sarı-kırmızılı yönetimin Boey'e yaptığı teklif, Fransız futbolcu tarafından yetersiz bulundu.

"PLANLARIM ARASINDA YOK"

Geleceği hakkında konuşan genç sağ bek, "Şu an planlarım içerisinde Galatasaray'a dönmek yok" ifadelerini kullandı.

Boey'in bu tutumunun yalnızca mevcut teklifin düşük olmasından kaynaklandığı, oyuncunun olası bir maaş artışı için bu tavrı takındığı da iddialar arasında yer aldı.

BAYERN, SACHA'YI TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Bayern Münih teknik ekibi, gelecek sezon önemli bir rol oynayabileceğini düşündükleri Sacha Boey'i takımda tutmak istiyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ile 17 maçta görev alan Boey, 2 asistlik katkı sağladı.

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