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Spor

Galatasaray, PFDK'nın cezaları için Tahkim'e başvuracak!

Galatasaray, Alanyaspor maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan Abdülkerim Bardakçı için ve Başkanvekili Erden Timur'un sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle aldıkları cezalara itiraz etmeye hazırlanıyor.

DHA28 Ekim 2022 Cuma 10:38 - Güncelleme:
Galatasaray, PFDK'nın cezaları için Tahkim'e başvuracak!
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Galatasaray Kulübü, 2 maç men cezası alan Abdülkerim Bardakcı ve 21 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılan Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur için Tahkim Kurulu'na başvuracak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 tamamlanan Alanyaspor maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gören Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası vermişti. PFDK, aynı maçın ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'u da kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp de PFDK'nın verdiği bu kararları Tahkim Kurulu'na götürme kararı aldı. Savunmalarında ise emsallerinin 1 maç ceza aldığını dosyalarla sunacak olan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı Beşiktaş ile yapacağı derbi karşılaşmasında oynatmak istiyor.

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