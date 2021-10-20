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Spor

Galatasaray, Polonya ekibi Arka Gdynia'yı rahat geçti

Galatasaray, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Galatasaray, konuk ettiği Polonya ekibi Arka Gdynia'yı 71-60 yendi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 23:31 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:31
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Polonya ekibi Arka Gdynia'yı 71-60 yendi.

SALON: Şehit Mustafa Özel

HAKEMLER: Elena Chernova (Rusya), Sonia Teixeira (Portekiz), Diana Lapanovic (Slovenya)

GALATASARAY: Pelin Derya Bilgiç 3, Melis Gülcan 7, Steinberga 13, Williams 16, Krajisnik 15, Gizem Başaran Turan 8, Sude Yılmaz, Merve Aydın 5, Dungee 4, Misra Albayrak

ARKA GDYNİA: Bertsch 7, Gustafson 26, Kastanek 2, Kunek 16, Lundquist, Bernies 7, Begic 2, Podgorna

1 PERİYOT: 28-21

DEVRE: 35-37

3. PERİYOT: 52-43

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.25 Krajisnik (Galatasaray)

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