Galatasaray, Polonya'da geri dönemedi!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Polonya ekibi Energa Torun'a 77-55 yenildi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Polonya ekibi Energa Torun'a 77-55 yenildi.
Torun Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 16-14 üstün geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 33-26 önde gitti.
Energa Torun, üçüncü çeyreğini de 53-34 üstün bitirdiği karşılaşmadan 77-55 galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Polonya ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.
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