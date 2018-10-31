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Galatasaray, Polonya'da geri dönemedi!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Polonya ekibi Energa Torun'a 77-55 yenildi.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Polonya ekibi Energa Torun'a 77-55 yenildi.
 
Torun Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 16-14 üstün geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 33-26 önde gitti.
 
Energa Torun, üçüncü çeyreğini de 53-34 üstün bitirdiği karşılaşmadan 77-55 galip ayrıldı.
 
Galatasaray bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Polonya ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.

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