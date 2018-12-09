Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Porto hazırlıklarına başladı bile

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6'ncı hafta karşılaşmasında Porto'yu konuk edecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Topla ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Porto karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beykoz´da kuyumcu soygunu girişimi iş yeri sahibi tarafından engellendi

Beykoz´da kuyumcu soygunu girişimi iş yeri sahibi tarafından engellendi

Paris'te 'sarı yelekliler'in gösterileri

Paris'te 'sarı yelekliler'in gösterileri

Atatürk Havalimanı'nda 12 milyon TL değerinde gergedan boynuzu operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda 12 milyon TL değerinde gergedan boynuzu operasyonu

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA