Galatasaray Porto'yu yenemezse UEFA hayal olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi şansını kaybeden, UEFA Avrupa Ligi şansını da zora sokan Galatasaray, gruptaki son maçlar öncesinde olasılıkları düşünmeye başladı.

Porto ve Schalke 04 bir üst tura yükselmeyi garantiledikleri grupta Aslan’ın galibiyeti tur için yeterli olacak. Beraberlikte ise Schalke’nin yenilmemesi yeterli olacak. Cim-Bom, Porto’ya mağlup olursa bu kez Lokomotiv Moskova’nın da yenilmesini bekleyecek.