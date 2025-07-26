İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2025 Cumartesi / 1 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray rahat kazandı! Barış Alper yıldızlaştı
Spor

Galatasaray rahat kazandı! Barış Alper yıldızlaştı

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dostluk maçında Fransız ekibi Strasbourg ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar, mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi26 Temmuz 2025 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
Galatasaray rahat kazandı! Barış Alper yıldızlaştı
ABONE OL

Yeni sezon öncesinde Galatasaray, dostluk maçında Strasbourg takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'da 2 gol atan Barış Alper Yılmaz, maçın yıldızı oldu. Galatasaray'ın diğer golünü ise Roland Sallai kaydetti.

Öte yandan Fransız ekibini ekibinin golü ise Lukovic'ten geldi.

GALATASARAY'IN 11'İ

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ismail Jakobs ve Ahmed Kutucu 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Elias Jelert, Derrick Köhn, Przemyslaw Frankowski, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Leroy Sane, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Yusuf Demir bekledi.

LEROY SANE İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane, Strasbourg karşılaşmasında yedeklerde yer aldı. Müsabakanın 75. dakikasında Roland Sallai'nin yerine oyuna giren Sane, böylece sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, oynadığı oyunla taraftarın beğenisini kazanırken, maçın ardından da taraftarlara 3'lü çektirdi.

HAZIRLIK MAÇLARINDA 4'TE 4 YAPTI

Galatasaray, 4. hazırlık maçını da kazandı. Sarı-kırmızılılar daha önce yaptığı hazırlık müsabakalarında Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1 ve Cagliari'yi de 3-1'lik skorlarla mağlup etti.

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de evinde Lazio ile karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.