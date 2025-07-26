Yeni sezon öncesinde Galatasaray, dostluk maçında Strasbourg takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'da 2 gol atan Barış Alper Yılmaz, maçın yıldızı oldu. Galatasaray'ın diğer golünü ise Roland Sallai kaydetti.

Öte yandan Fransız ekibini ekibinin golü ise Lukovic'ten geldi.

GALATASARAY'IN 11'İ

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Ismail Jakobs ve Ahmed Kutucu 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, Elias Jelert, Derrick Köhn, Przemyslaw Frankowski, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Eyüp Aydın, Leroy Sane, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Yusuf Demir bekledi.

LEROY SANE İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Alman futbolcu Leroy Sane, Strasbourg karşılaşmasında yedeklerde yer aldı. Müsabakanın 75. dakikasında Roland Sallai'nin yerine oyuna giren Sane, böylece sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, oynadığı oyunla taraftarın beğenisini kazanırken, maçın ardından da taraftarlara 3'lü çektirdi.

HAZIRLIK MAÇLARINDA 4'TE 4 YAPTI

Galatasaray, 4. hazırlık maçını da kazandı. Sarı-kırmızılılar daha önce yaptığı hazırlık müsabakalarında Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1 ve Cagliari'yi de 3-1'lik skorlarla mağlup etti.

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de evinde Lazio ile karşı karşıya gelecek.