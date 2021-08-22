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Spor

Galatasaray rakip Atakaş Hatayspor

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 22:27 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 22:27
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Arda Turan'ın tedavisine devam edildiği duyuruldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Uluslararası İlişkiler Danışmanı, Dünya Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un da antrenmanı takip ettiği kaydedildi.

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