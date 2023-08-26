Galatasaray, Ramos'un alternatiflerini İngiltere'de buldu

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Stoper transferinde Sergio Ramos için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İspanyol yıldızın alternatiflerini belirledi.

ERDEN TİMUR'DAN İNGİLTERE ÇIKARMASI

Ramos ile henüz mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, İngiltere çıkartması yaptı. Erden Timur, B planının hazır olması için Tottenham'dan Davinson Sanchez ile Southampton'dan Armel Bella-Kotchap'la masaya oturdu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

İki futbolcu ve kulüpleriyle müzakerelerin başarılı bir şekilde sürdüğü belirtilirken Sanchez ve Kotchap'ın Florya'nın yolunu tutma ihtimallerinin yüksek olduğu ifade edildi.

BAYERN VE DORTMUND DA İSTİYOR

Bella-Kotchap'ı Bayern Münih ve Borussia Dortmund da istiyor.

G.SARAY'A SICAK BAKMA İHTİMALİ YÜKSEK

EURO 2024'te Alman Milli Takımı'nda forma giymek isteyen Bell-Kotchap bu sezonu sürekli oynayarak geçirmek çok önemli... Bu nedenle Galatasaray'a sıcak bakma ihtimali yüksek görülüyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sanchez'in Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

42 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Tottenham, Sanchez'i 2017 yılında 42 milyon euro bedelle Ajax'tan kadrosuna katmıştı. Kolombiyalı oyuncu, Tottenham'da 205 maça çıktı ve 5 gol sevinci yaşadı.

DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?

Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996 yılında Caloto, Kolombiya'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundaki Davinson Sanchez, stoper olarak görev yapmaktadır. 54 kez milli formayı giymiştir. 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Davinson Sanchez, Erik Vásquez ile kardeştir. CD America, Nacional, Ajax ve Tottenham formaları giymiştir. 297 maça çıkan futbolcu, 13 gol 3 asist üretmiştir.

ARMEL BELLA-KOTCHAP KİMDİR?

Southampton takımında defans mevkinde forma giyen Armel Bella-Kotchap, 11 Aralık 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 87 kilo olan Armel Bella-Kotchap, Sağ ayağını kullanmaktadır. Kotchap'ın güncel piyasa değeri 20 milyon eurodur.