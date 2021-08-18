Galatasaray Randers maçı için yola çıktı

DHA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:19 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:19

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maç için Danimarka'ya gitti.

Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Danimarka'nın Aarhus kentine varacak sarı kırmızılılar, maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği Randers Stadyumu'nda bugün TSİ 19.00'da yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 18.30'da başlayacak.

MARCAO KART CEZALISI

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, gördüğü 3 sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştüğü için UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynanacak Randers karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.