İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2021 Salı / 16 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4165
  • EURO
    9,8953
  • ALTIN
    488.735
  • BIST100
    1469.06
Spor

Galatasaray Randers'a hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka temsilcisi Randers ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

DHA24 Ağustos 2021 Salı 16:48 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 16:48
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanşında Randers'ı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki gerçekleştirilen antrenmanda, Hatayspor maçında tam süre alan oyuncular günü salonda ve sahada yenilenme çalışmaları yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanma pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. İdman, interval koşuların ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Randers maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcusu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.