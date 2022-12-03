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Spor

Galatasaray, Rayo Vallecano'ya kaybetti

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.

3 Aralık 2022 Cumartesi 18:00 - Güncelleme:
Galatasaray, Rayo Vallecano'ya kaybetti
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Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmada İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 34. dakikada Andres Martin attı.

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya çıkan eski oyuncuları Radamel Falcao'ya büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray, turnuvadaki bir sonraki maçında bir başka İspanyol ekibi Villarreal ile 6 Aralık Salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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