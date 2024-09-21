İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2024 Pazar / 19 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1026
  • EURO
    38,1457
  • ALTIN
    2875.03
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray rekora ortak oldu! Ezeli rakibini yakaladı
Spor

Galatasaray rekora ortak oldu! Ezeli rakibini yakaladı

Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup ederek deplasmanda üst üste 12. lig maçını kazandı ve Süper Lig'de ezeli rakibinin rekorunu egale etti.

21 Eylül 2024 Cumartesi 23:56 - Güncelleme:
Galatasaray rekora ortak oldu! Ezeli rakibini yakaladı
ABONE OL

Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Galatasaray, son olarak Fenerbahçe galibiyeti ile birlikte deplasmanda oynadığı son 12 lig maçını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyet serisiyle Fenerbahçe'ye ait olan Süper Lig rekorunu egale etti.

Bu rekor, Türk futbol tarihinin en prestijli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Fenerbahçe, geçmiş yıllarda üst üste 12 deplasman galibiyeti elde ederek bu alanda tarihe geçmişti. Ancak Galatasaray, son dönemdeki istikrarlı deplasman performansıyla ezeli rakibinin rekoruna ortak oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.