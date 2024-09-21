Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Galatasaray, son olarak Fenerbahçe galibiyeti ile birlikte deplasmanda oynadığı son 12 lig maçını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyet serisiyle Fenerbahçe'ye ait olan Süper Lig rekorunu egale etti.

Bu rekor, Türk futbol tarihinin en prestijli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Fenerbahçe, geçmiş yıllarda üst üste 12 deplasman galibiyeti elde ederek bu alanda tarihe geçmişti. Ancak Galatasaray, son dönemdeki istikrarlı deplasman performansıyla ezeli rakibinin rekoruna ortak oldu.