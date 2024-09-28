Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Trendyol Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarlayan Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak. Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını gerçekleştiren Sarı-Kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı. Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin PAOK maçıyla sahalara geri dönmesinin ardından Galatasaray'da eksik oyuncu sayısı 1'e düştü.

TEK EKSİK ZİYECH

Sarı-Kırmızılılar'da Faslı yıldız Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa'ya karşı mücadele edemeyecek. Yıldız oyuncu, milli takım forması ile oynadığı Lesotho müsabakasında sakatlanmıştı. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu. Cim-Bom, 20 golle bu sezon ligin en çok gol atan takımı konumunda.