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Spor

Galatasaray rekorlara doymuyor! Bu akşam yenisi için sahada olacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip bu maçı da kazanması halinde en iyi lig başlangıcına imza atacak. İşte detaylar...

Akşam28 Eylül 2024 Cumartesi 09:42 - Güncelleme:
Galatasaray rekorlara doymuyor! Bu akşam yenisi için sahada olacak
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Trendyol Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarlayan Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak. Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını gerçekleştiren Sarı-Kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı. Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin PAOK maçıyla sahalara geri dönmesinin ardından Galatasaray'da eksik oyuncu sayısı 1'e düştü.

TEK EKSİK ZİYECH

Sarı-Kırmızılılar'da Faslı yıldız Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa'ya karşı mücadele edemeyecek. Yıldız oyuncu, milli takım forması ile oynadığı Lesotho müsabakasında sakatlanmıştı. Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu. Cim-Bom, 20 golle bu sezon ligin en çok gol atan takımı konumunda.

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