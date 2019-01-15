Galatasaray Renato Augusto ve Manuel Fernandes'i listeye aldı

Kadroda büyük bir değişimin startını veren Galatasaray'da şimdi de gözler Belhanda'da! Sarı kırmızılılar, Al Ittihad'a satmak üzere olduğu Faslı yıldızın alternatifini hemen buldu. Yönetim, Belhanda'yı satması durumunda rotasını hemen Rusya'ya çevirecek. Hedefdeki isim ise Manuel Fernandes.

Galatasaray'a rakip olmuştu

Fatih Terim'in çok beğendiği isimlerden biri olan Portekizli yıldız sezon başında da gündeme gelmişti. 32 yaşındaki Fernandes, Devler Ligi'nde Lokomotiv formasıyla Galatasaray'a da rakip oldu.