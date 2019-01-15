Galatasaray Renato Augusto ve Manuel Fernandes'i listeye aldı
Belhanda'nın takımdan ayrılması kesinleştiği anda Galatasaray Renato Augusto veya Manuel Fernandes'ten bir tanesini transfer etmek için kolları sıvayacak.
Kadroda büyük bir değişimin startını veren Galatasaray'da şimdi de gözler Belhanda'da! Sarı kırmızılılar, Al Ittihad'a satmak üzere olduğu Faslı yıldızın alternatifini hemen buldu. Yönetim, Belhanda'yı satması durumunda rotasını hemen Rusya'ya çevirecek. Hedefdeki isim ise Manuel Fernandes.
Galatasaray'a rakip olmuştu
Fatih Terim'in çok beğendiği isimlerden biri olan Portekizli yıldız sezon başında da gündeme gelmişti. 32 yaşındaki Fernandes, Devler Ligi'nde Lokomotiv formasıyla Galatasaray'a da rakip oldu.
Haziran ayında serbest
Fernandes'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da transferin gerçekleşme olasılığını arttırıyor. Portekizli futbolcu da önce yaptığı açıklamalarla Galatasaray'da forma giymek istediğini söylemişti.
Augusto için teklif yapıldı
Yönetim ayrıca kariyerini Çin kulübü B. Gouan'da sürdüren Renato Augusto ile ilgileniyor. Milli Takımı'nın da formasını giyen Sambacı için kiralama teklifi yapan Galatasaray yanıt bekliyor.
(Takvim)
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