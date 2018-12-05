Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Renaud Emond'u takip ediyor

Johan Elmander, Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan golcü Renaud Emond'u Club Brugge maçında takip etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transfer döneminde en az bir forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da hedeflenen ilk ismin kim olduğu ağırlık kazanmaya başladı.

Daha önce Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynanan maçta Galatasaray tarafından takip edilen Renaud Emond, bir kez daha sarı-kırmızılı takım tarafından canlı olarak takip edildi.

Belçika basınında yer alan özel habere göre Galatasaray adına oyuncu gözlemleyen ekibin içerisinde yer alan Johan Elmander, hafta sonu Standard Liege'in Club Brugge ile oynadığı karşılaşmada tribünden 90 dakika sahada kalan Renaud Emond'u takip etti.

Club Brugge'ün sahası olan Jan Breydel Stadyumu'nda olan Elmander, 65. dakikada oyuna dahil olan Renaud Emond'u takip etti. Club Brugge'ün 3-0 kazandığı maçta Renaud Emond, 65. dakikada Samuel Bastien yerine oyuna girmişti.

26 yaşındaki Belçikalı forvet bu sezon Standard formasıyla 25 resmi maçta 8 gole imza attı. Sarı-kırmızılı takım daha önce Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar maçında da golcü oyuncuyu izlettirmişti.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA