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Spor

Galatasaray resmen açıkladı! Frankowski, Fransa'ya dönüyor

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Rennes'le görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi3 Ağustos 2025 Pazar 23:08 - Güncelleme:
Galatasaray resmen açıkladı! Frankowski, Fransa'ya dönüyor
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Adrien Truffert ve Lorenz Assignon ile arka arkaya yollarını ayıran Rennes savunma hattını Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski ile güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki Polonyalı sağ bek, geride kalan sezonda Galatasaray'da 15 maçta görev yaptı ve takımına kaydettiği 1 asist ile skor katkısı sağladı.

Kariyerinde bir başka Ligue 1 ekibi Lens'ın da formasını terleten Przemyslaw Frankowski, Fransız takımında 141 karşılaşmada mücadele etti ve takımına 20 gol, 14 asistlik skor katkısı sağladı

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