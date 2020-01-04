İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,976
  • EURO
    6,6718
  • ALTIN
    298.469
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı
Spor

Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı

Galatasaray, Celil Yüksel'in sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

04.01.2020  12:08 - Güncelleme: 04.01.2020  12:08

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in 2019-2020 futbol sezonunun sonuna kadar Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. Kulübüne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

SÖZLEŞMESİNİ UZATMIŞTI

Sezon başında Galatasaray'da sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon altyapıda 6 maça çıktı ve 1 gol attı. Adanaspor, 2019-2020 sezonun ilk devresini topladığı 12 puanla 17. sırada tamamlayabildi.

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

2020 MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!
2020 MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!

2020 MSÜ sınavı ne zaman? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!

Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı
Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı

Açık açık söyledi: Amerika zaten savaşı başlattı

Emekli Tümgeneral, haritadan gösterdi! 'Libya'ya gitmezsek...'
Emekli Tümgeneral, haritadan gösterdi! 'Libya'ya gitmezsek...'

Emekli Tümgeneral, haritadan gösterdi! 'Libya'ya gitmezsek...'

ABD bu planından vazgeçecek, Türkiye'nin önemi artacak
ABD bu planından vazgeçecek, Türkiye'nin önemi artacak

ABD bu planından vazgeçecek, Türkiye'nin önemi artacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.