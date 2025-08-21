İSTANBUL 31°C / 18°C
21 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Galatasaray resmen duyurdu! İşte Victor Nelsson'un yeni adresi...

Galatasaray'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson'un Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. İşte detaylar...

21 Ağustos 2025 Perşembe 17:39
Galatasaray resmen duyurdu! İşte Victor Nelsson'un yeni adresi...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da ayrılıklar gerçekleşmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, bir süredir ayrılığı konuşulan Danimarkalı stoper Victor Nelssoon'un Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmada 650.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir."

