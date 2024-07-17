Geçen sezon ara transferde Sacha Boey'un gönderilmesinden bu yana sağ bek arayan Galatasaray; Coufal, Mazraoui ve Guela Doue'nin ardından son olarak Kopenhag'ın genç yıldızı Elias Jelert için temas kurdu. Dış basında çıkan transfer haberlerini doğrulayan Kopenhag, resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "FC Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den teklif geldiğini doğruluyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği, anlaşmaya varılacağına dair bir kesinliğin bulunmadığını belirtiyoruz. Nihai bir anlaşma yapılması durumunda, bu yönde bir şirket duyurusu yayınlanacaktır."

GEÇEN SEZON RAKİP OLMUŞTU

Sarı kırmızılıların, 21 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia ediliyor. Jelert, geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'a karşı iki maçta da forma giymişti. İlk karşılaşmanın 73. dakikasında ikinci sarı kartla cezalandırılan genç oyuncu, oyun dışı kalmıştı. 2014 yılında Kopenhag altyapısına giren Elias, 7 yıl boyunca alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra as takımla ilk karşılaşmasına 2021- 22 sezonunda çıktı. O sezon Konferans Ligi'nde de şans bulan Jelert, 2022-23'te ise toplam 37 müsabakada ter döktü. İlk Şampiyonlar Ligi deneyimini de yaşadı.

20 KEZ SOL BEK OLARAK OYNADI

Son sezonunda ise toplam 45 müsabakada 3 bin 577 dakika sahada kaldı. 1 asistle takımına katkı sağladı. Yabancı kaynaklarda hazırlanan analiz yazılarında Jelert'in oyunun her iki yönünü de iyi oynamasına övgüde bulunuluyor. Çok yönlü bir bek olduğu ve hızı, çevikliğiyle birlikte iyi bir top sürme yeteneğine sahip olduğu biliniyor. Kopenhag formasını 97 kez sırtına geçiren 21'lik yıldız; 53 kez sağ bek, 19 defa sol bek olarak oynadı. 4 maçta orta sahanın sağında şans bulan oyuncu, 2 kez ise merkezin solunda top koşturdu. 1 mücadelede ise merkez orta sahada oynadı.