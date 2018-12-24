Galatasaray Ribery ve Robben'e teklif götürecek
Galatasaray, transferde büyük düşünüyor… Sarı-Kırmızılılar’ın sezon sonunda Bayern Münih’ten ayrılacak olan Arjen Robben ve Frank Ribery’i transfer etmek için hazırlık yaptığı iddia edildi.
DEVRE ARASI GÖRÜŞÜLECEK
SARI-KIRMIZILILAR, sezon sonu için kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmeyi hedefliyor… Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan hüsran nedeniyle gelecek yıl daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’ın Bayern Münih’le yollarını ayıracak olan Frank Ribery ile Arjen Robben’e teklif götüreceği iddia edildi. Yönetim, iki oyuncunun menajeriyle de devre arasında bir görüşme gerçekleştirecek.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
BU görüşmede taraflar şartlarını sunacak. Daha önce yaptığı paylaşımlarla eski takımına destek veren Ribery’nin Cim Bom’a evet demesine kesin gözle bakılıyor… Robben’de sorun yaşanması halinde ise Fransız yıldızın devreye girmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimin iki yıldıza da 1+1 yıllık mukavele teklif edeceği belirtildi. Ribery bu sezon Bundesliga’da 14 maça çıktı ve 4 gol attı. Robben ise 9 maçta 3 gol kaydetti.
(Gunes)
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