İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2022 Cumartesi / 25 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Rizespor maçına iki eksikle çıkacak
Spor

Galatasaray, Rizespor maçına iki eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da, tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, forma giyemeyecek.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 11:53 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:53
ABONE OL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet elde etmişti.

Sarı-kırmızılı takım, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla ligin 26. haftasını 13. sırada tamamladı.

Ligde zor günler geçiren Çaykur Rizespor da oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Karadeniz ekibi, 26. haftayı 23 puanla 18. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2 kazanmıştı.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da yarın kart görmesi durumunda 28. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında oynayamayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.