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Spor

Galatasaray, Roma deplasmanında

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Roma'ya konuk olacak.

17 Aralık 2024 Salı 11:48 - Güncelleme:
Galatasaray, Roma deplasmanında
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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Tre Fontane Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Hollandalı hakem Shona Shukrula yönetecek. Karşılaşma DAZN Women's YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

A Grubu'nda oynadığı tüm maçları kaybeden ve hanesine henüz puan yazdıramayan Galatasaray Petrol Ofisi, sıralamada son basamakta yer alıyor. Son 3 maçından yenilgiyle ayrılan Roma ise 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 puanla 3. sırada bulunuyor.

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