Yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray SK, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılıların gündeminde Senegalli iki orta saha oyuncusu Pape Gueye ile Habib Diarra yer alıyor.

Haberde, ara transfer döneminde de Galatasaray'ın listesinde bulunan ve şu anda Villarreal forması giyen Pape Gueye'nin, İstanbul ekibine transfer olmaya olumlu baktığı belirtildi. Ancak İspanyol temsilcisinin 27 yaşındaki orta saha için yaklaşık 40 milyon euro bonservis talep ettiği ifade ediliyor.

Diğer yandan Sunderland'de forma giyen Habib Diarra da Galatasaray'ın radarındaki isimlerden biri. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibine 31,5 milyon euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonservis beklentisinin ise 30 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.