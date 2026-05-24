Yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılıların gündeminde Pape Gueye ile Habib Diarra yer alırken, yönetimin yaz transfer bütçesinin önemli bölümünü orta saha takviyesi için ayırdığı öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 20:01 - Güncelleme:
Yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray SK, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY'DAN PAPE GUEYE HAMLESİ

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılıların gündeminde Senegalli iki orta saha oyuncusu Pape Gueye ile Habib Diarra yer alıyor.

Haberde, ara transfer döneminde de Galatasaray'ın listesinde bulunan ve şu anda Villarreal forması giyen Pape Gueye'nin, İstanbul ekibine transfer olmaya olumlu baktığı belirtildi. Ancak İspanyol temsilcisinin 27 yaşındaki orta saha için yaklaşık 40 milyon euro bonservis talep ettiği ifade ediliyor.

HABIB DIARRA DA GÜNDEMDE...

Diğer yandan Sunderland'de forma giyen Habib Diarra da Galatasaray'ın radarındaki isimlerden biri. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibine 31,5 milyon euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonservis beklentisinin ise 30 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

