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Galatasaray, Ryan Babel ile transfer görüşmelerine başladı

Galatasaray, Fulham forması giyen Ryan Babel'in transferi için görüşmelere başladı.

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Galatasaray, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'in transferi için harekete geçti.

Ryan Babel'in 3 yıl için 10 milyon euro istediği, sarı kırmızılı ekibin bu rakamı düşürmeye çalıştığı belirtiliyor. Hollandalı yıldızın olası transferi sonucunda Galatasaray bonservis bedeli ödenmeyecek.

(TRT Spor)

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