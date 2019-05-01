Galatasaray, Ryan Babel ile transfer görüşmelerine başladı

Galatasaray, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'in transferi için harekete geçti.

Ryan Babel'in 3 yıl için 10 milyon euro istediği, sarı kırmızılı ekibin bu rakamı düşürmeye çalıştığı belirtiliyor. Hollandalı yıldızın olası transferi sonucunda Galatasaray bonservis bedeli ödenmeyecek.

(TRT Spor)