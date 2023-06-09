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Spor

Galatasaray, Sacha Boey'nin alternatifini buldu

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hazırlıkları yapan Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'ya transferine kesin gözüyle baktıkları Sacha Boey'nin yerine Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen Milos Kerkez'i kadroya katmak için harekete geçti.

9 Haziran 2023 Cuma 12:32 - Güncelleme:
Galatasaray, Sacha Boey'nin alternatifini buldu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde yalnızca yıldız futbolcular yer almıyor. Sadece 1.15 milyon euro'ya aldığı Sacha Boey için Arsenal'a 25 milyon euro'dan kapıyı açan Cimbom, yeni yıldız adayları peşinde...

Transferde öncelik verilen bölgelerden birisi olan sol bek mevkisi için sürpriz bir aday gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların gözünü diktiği isim ise Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen Milos Kerkez...

19 yaşındaki Macar sol bek Benfica, Liverpool ve Newcastle United'ın da takip listesinde. Galatasaray, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin listesinde Kerkez için ilk teklifini sundu. Sarı-kırmızılıların oldukça ciddi bir teklifle masaya oturduğu öğrenildi.

AZ Alkmaar ile sözleşmesi 2026'da bitecek olan Macar sol bekin piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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