Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan sarı-kırmızılılar, yeni sağ bek için kolları sıvadı. Galatasaray'ın gündemine 20 yaşındaki genç futbolcu geldi.

BOEY REKOR KIRARAK GİTTİ

Galatasaray'da sergilediği performansla dikkat çeken Sacha Boey, kış transfer döneminde Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı. Bayern Münih, yapılan anlaşma çerçevesinde Galatasaray'a 30 milyon avro net ve 5 milyon avro tutarında şarta bağlı bonus ödedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Sağ bek pozisyonu için transfer arayışları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu mevkiiye genç bir isim almak istiyor.

SAĞ BEKE KARLSSSON İDDİASI

Sarı-Kırmızılılar için konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Cim Bom'un, İsveç'te Hammarby forması giyen Markus Karlsson'u istediği öne sürüldü. 20 yaşındaki futbolcunun, 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunmasına rağmen Avrupa'nın büyük bir takımına gitme isteği, Cim Bom'un elini güçlendiriyor.

5 MAÇA ÇIKTI

Markus Karlsson, bu sezon toplam 5 maça çıktı ve 375 dakika süre ald