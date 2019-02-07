Galatasaray saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada sarı-kırmızılı kulübün Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.
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