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Galatasaray sahasında B.B. Erzurumspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Geçtiğimiz hafta Akhisar’a 3-0 mağlup olan Galatasaray, bu akşam kendi taraftarı önünde Erzurumspor'u ağırlıyor.

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Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Erzurum  temsilcisini ağırlayacak.  Mücadelede, cezası süren Galatasaraylı Younes Belhanda forma giyemeyecek. Galatasaray'ın iç sahada 22 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan  sarı-kırmızılı ekip, topladığı 12 puanla lider Medipol Başakşehir'in 1 puan  ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde 6. haftada deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenilen Galatasaray,  sahasındaki müsabakayı kazanarak hem bu mağlubiyeti taraftarına unutturmak hem de  UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Porto takımıyla  yapacağı maç öncesi moral bulmak istiyor. Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise  henüz galibiyetle tanışamadı. 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayarak son  sırada bulunan Erzurum temsilcisinde, Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Belhanda cezalı

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda, cezası nedeniyle  Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında forma giyemeyecek. Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve  Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza  verdiği Belhanda, yarınki karşılaşmada da sahadaki yerini alamayacak. Belhanda'nın 3 maçlık cezası Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla  tamamlanmış olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Selçuk İnan'ın Büyükşehir  Belediye Erzurumspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca 2 maç men cezası bulunan yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın ise  cezası sona erdi. Hasan Şaş, yarınki mücadelede kulübede bulunabilecek.

Sahasında yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 mücadelede mağlubiyet yaşamadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında  Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom  Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi. Galatasaray, evindeki son 22 lig maçının 21'ini kazanırken, birinden  beraberlikle ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Yunus, Emre, Onyekuru, Eren

Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Scuk, Kone, Emrah, İbrahim, Sunu, Munsy

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