Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan Galatasaray, haftaya averajla dördüncü sırada girdi. Ligde yaptığı maçların sadece birini kazanabilen, 7'sinden beraberlik, 6'sından da yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor ise 10 puanla son sırada bulunuyor.

Cezalı ve sakatlar

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Fernando Reges maçta görev yapamayacak.

Ligin 11. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide yaşanan olaylar sonrasında 5 maç men cezası alan futbolculardan Badou Ndiaye, Çaykur Rizespor müsabakasında cezasını tamamlayacak.

Atiker Konyaspor ile ligin 13. haftasında oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maçtan men edilen Serdar Aziz'in cezası da bu karşılaşmada sona erecek.

Futbolculardan Fernando ise sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda bulunmayacak.

Ozan Kabak ceza sınırında

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde Ozan Kabak, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Genç futbolcu, bu akşamki maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.

Son 6 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçında sadece bir galibiyet elde edebildi.

Bu dönemde Kayserispor maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu.

Sahasında 26 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 26 lig maçının 22'sini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Celil (Gökay), Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Eren

Çaykur Rizespor: Gökhan, Brabec, Saadane, Mehmet, Koray, Abdullah, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç