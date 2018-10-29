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Galatasaray sakatlıklardan kafasını kaldıramıyor

Galatasaray'ın başı son dönemde sakatlıklardan kurtulmuyor.

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Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Evkur  Yeni Malatyaspor'a yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray, son dönemde sergilediği futboldan çok sakatlıklarla gündemde yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda son bir ayda birçok futbolcu ciddi sakatlıklar  yaşadı. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye  Erzurumspor'u 1-0 yendiği maçta başlayan sakatlıklar, sonraki müsabakalarda da  devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Emre Akbaba ve Eren  Derdiyok sakatlık geçirdi. Ayak parmağından ameliyat edilen Emre Akbaba sezonun  ilk yarısını kapatırken, Eren Derdiyok ise Porto ve Antalyaspor müsabakalarında  forma giyemedi.

Milli maçlar nedeniyle 8. haftadan sonra Süper Lig'e ara verilirken,  Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Henry Onyekuru, son 3 resmi müsabakada  takımdan ayrı kaldı.

Bursaspor maçında 3 sakat

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında  Bursaspor ile oynadığı maçta 3 futbolcu sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık geçiren Serdar Aziz, Sofiane  Feghouli ve Fernando Reges, müsabakaya devam edemedi.

Bu 3 futbolcu da sakatlıkları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki  Schalke 04 ve Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakalarında takımlarını  yalnız bıraktı.

Schalke 04 maçında 2 sakat

Galatasaray'ın Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmada Yuto Nagatomo ve  Eren Derdiyok sakatlık geçirdi.

Karşılaşmada göğsüne darbe alan Japon futbolcu Nagatomo, akciğer  sönmesi nedeniyle ameliyat edildi. Eren Derdiyok ise Evkur Yeni Malatyaspor  maçında takımdaki yerini alamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada ise Younes Belhanda  rahatsızlığı, Martin Linnes de sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Bu dönemde 6 maçın 2'sini kazandı

Galatasaray, sakatlıklarla boğuştuğu son bir ayda çıktığı 6 resmi  maçın sadece 2'sini kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde yaptığı müsabakalardan 2 galibiyet, 2  beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'u mağlup  eden Galatasaray, Bursaspor ve Schalke 04 ile berabere kaldı, Porto ve Evkur Yeni  Malatyaspor'a yenildi.

6 maçta sadece 3 gol attı

Galatasaray'da özellikle hücum mevkisinde yaşanan sakatlıklar gol  yollarında takımı sıkıntıya soktu.

Sarı-kırmızılı ekip, son 6 resmi maçında sadece 3 kez ağları  havalandırdı. Galatasaray, galip geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve  Antalyaspor ile berabere biten Bursaspor maçlarında bir kez topu ağlarla  buluşturdu.

Galatasaray, kaybettiği Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere  kaldığı Schalke 04 müsabakalarında ise skor üretemedi.

Kritik maçlara çıkacak

Galatasaray'ın peş peşe çıkacağı iki önemli karşılaşma öncesinde sakat  futbolcuların durumu teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

Süper Lig'de 2 Kasım Cuma günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek  sarı-kırmızılı takım, 6 Kasım Salı günü de Schalke 04 ile deplasmanda UEFA  Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.

Galatasaray'da sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba'nın yanı sıra  Yuto Nagatomo'nun bu maçlarda görev alması beklenmiyor. Tedavilerine devam edilen  Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Fernando, Feghouli ve Onyekuru ise söz konusu  müsabakalara yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı olan Mariano Filho ise Fenerbahçe  derbisinde oynayamayacak.

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