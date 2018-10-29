Galatasaray sakatlıklardan kafasını kaldıramıyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray, son dönemde sergilediği futboldan çok sakatlıklarla gündemde yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda son bir ayda birçok futbolcu ciddi sakatlıklar yaşadı. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendiği maçta başlayan sakatlıklar, sonraki müsabakalarda da devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Emre Akbaba ve Eren Derdiyok sakatlık geçirdi. Ayak parmağından ameliyat edilen Emre Akbaba sezonun ilk yarısını kapatırken, Eren Derdiyok ise Porto ve Antalyaspor müsabakalarında forma giyemedi.

Milli maçlar nedeniyle 8. haftadan sonra Süper Lig'e ara verilirken, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Henry Onyekuru, son 3 resmi müsabakada takımdan ayrı kaldı.

Bursaspor maçında 3 sakat

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bursaspor ile oynadığı maçta 3 futbolcu sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık geçiren Serdar Aziz, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, müsabakaya devam edemedi.

Bu 3 futbolcu da sakatlıkları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke 04 ve Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakalarında takımlarını yalnız bıraktı.

Schalke 04 maçında 2 sakat

Galatasaray'ın Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmada Yuto Nagatomo ve Eren Derdiyok sakatlık geçirdi.

Karşılaşmada göğsüne darbe alan Japon futbolcu Nagatomo, akciğer sönmesi nedeniyle ameliyat edildi. Eren Derdiyok ise Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımdaki yerini alamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada ise Younes Belhanda rahatsızlığı, Martin Linnes de sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Bu dönemde 6 maçın 2'sini kazandı

Galatasaray, sakatlıklarla boğuştuğu son bir ayda çıktığı 6 resmi maçın sadece 2'sini kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde yaptığı müsabakalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, Bursaspor ve Schalke 04 ile berabere kaldı, Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor'a yenildi.

6 maçta sadece 3 gol attı

Galatasaray'da özellikle hücum mevkisinde yaşanan sakatlıklar gol yollarında takımı sıkıntıya soktu.

Sarı-kırmızılı ekip, son 6 resmi maçında sadece 3 kez ağları havalandırdı. Galatasaray, galip geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor ile berabere biten Bursaspor maçlarında bir kez topu ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, kaybettiği Porto ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldığı Schalke 04 müsabakalarında ise skor üretemedi.

Kritik maçlara çıkacak

Galatasaray'ın peş peşe çıkacağı iki önemli karşılaşma öncesinde sakat futbolcuların durumu teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

Süper Lig'de 2 Kasım Cuma günü derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek sarı-kırmızılı takım, 6 Kasım Salı günü de Schalke 04 ile deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.

Galatasaray'da sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba'nın yanı sıra Yuto Nagatomo'nun bu maçlarda görev alması beklenmiyor. Tedavilerine devam edilen Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Fernando, Feghouli ve Onyekuru ise söz konusu müsabakalara yetiştirilmeye çalışılıyor.

Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı olan Mariano Filho ise Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.