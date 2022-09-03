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Spor

Galatasaray saldırı için suç duyurusunda bulundu

Galatasaray, Galatasaray Adası'na yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunması için suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

AA3 Eylül 2022 Cumartesi 18:13 - Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açılarak yapılan saldırının faillerinin bulunması için gerekli suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün gece, Galatasaray Adası'nın hizmete kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş edilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, havuz kenarındaki cam korkulukta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Bu sabah Galatasaray Adası'na gelen personelin hasarı fark ettiği aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz ivedilikle konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştur. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu olayın faillerinin bulunması noktasında güvenlik birimlerimize güvenmekle birlikte, sonuna kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerine yapılan saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bu tür olayların artık son bulmasını diliyoruz. Asli görevi kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan basının, bu tip hassas konularda yayıncılık ilkelerine uymasını ve provokasyona yol açacak haberlerden kaçınmasını önemle tavsiye ediyoruz.

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