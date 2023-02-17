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Spor

Galatasaray, Sam Adekugbe transferini açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ligden çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

17 Şubat 2023 Cuma 00:14 - Güncelleme:
Galatasaray, Sam Adekugbe transferini açıkladı
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Galatasaray, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur.

Sam Adekugbe: "Tanıdığımız veya tanımadığımız birçok insanın hayatı etkilendi. Günün sonunda hepimiz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Lütfen elinizden geldiğince yardım etmeye devam edin. Benim için hedef, Galatasaray'da şampiyon olmak ve Hatay'a destek olmak."

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