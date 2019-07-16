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Galatasaray Samatta transferi için Diagne'yi bekliyor

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Tanzanyalı golcü Samatta'nın sözleşmesinde 15 milyon euro'ya serbest kalır maddesi olduğu öğrenildi.

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Aston Villa, Leicester ve Watford’un talip olduğu Samatta için Galatasaray’ın da devrede olduğu öğrenildi. Belçika basınında yer alan habere göre sarı kırmızılı kulübün Afrika Kupası’ndan dönen 26 yaşındaki golcü için girişimlere başladığı bildirilirken, Genk’in Tanzanyalı forvetine 10 milyon Euro bonservis bedeli biçtiği iddia edildi.
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon Belçika Ligi’nde 50 maçta 32 gol 1 asistlik performansıyla her geçen yıl üstüne koyan Samatta’nın sözleşmesindeki özel madde gözleri Diagne’ye çevirdi. Galatasaray’ın satış listesine koyduğu ve transferinden en az 13 milyon Euro gelir elde etmek istediği yönetimin Senagalli futbolcuyu gönderir göndermez Genk’le masaya oturacağı öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak’ın Samatta’nın kontratında yer alan ’15 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesini devreye sokarak yıldız futbolcuya sarı kırmızılı formayı giydireceği ifade edildi.
 
TROSSARD'LA BERABER 54 GOL ATTILAR
 
Hem Belçika Ligi’nde hem de Afrika Kupası’nda dikkat çekici bir performans ortaya koyan Mbwana Samatta’nın Genk’te Leonardo Trossard’la harika uyum yakaladığı ve iki yıldızın toplamda 54 gol atması dikkatlerden kaçmazken, Galatasaray’ın Tanzanyalı futbolcu için tüm şartları seferber edeceği belirtildi.

Hainin son anları güvenlik kamerasında

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