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Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını tamamladı

Şampiyonlar Ligi grubu ikinci maçında İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray, yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 13:34 - Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın İngiltere'nin Manchester United ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Sarı-kırmızılılar bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Kazımcan Karataş, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, karşılaşma için bugün İngiltere'ye gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 21.45'te karşılaşmanın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda düzenlenecek toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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