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Spor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi mesaisine devam ediyor

Galatasaray'da çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı kırmızılılar Almanya deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

IHA6 Kasım 2023 Pazartesi 21:50 - Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi mesaisine devam ediyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Münih'e hareket edecek.

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