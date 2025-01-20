Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu için parkeye çıkacak

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü ve son maçında yarın Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, play-in etabındaki ilk maçında konuk ettiği Fransız temsilcisini 84-63 mağlup etmiş ve seride 1-0 öne geçmişti. Galatasaray, ikinci karşılaşmada ise rakibine deplasmanda 90-79 kaybetmiş ve seride durum 1-1'e gelmişti.

Serinin üçüncü ve son maçında Saint-Quentin Basket-Ball ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde kazanarak turu geçmek istiyor.

