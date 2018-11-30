Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi İbrahimovic rüyası sona erdi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi, büyük bir yıldıza Sarı Kırmızılı forma giydirme planını da suya düşürdü. Aslan, ara transferde Avrupa'ya dönmek isteyen ve Milan ile de görüşen Zlatan İbrahimovic için anlaşma noktasına gelmişti. İsveçli yıldızın tek şartı; takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasıydı. Ancak Moskova'da alınan yenilgi ile Devler Ligi macerası bitince Zlatan rüyası da sona erdi.

(Sabah)